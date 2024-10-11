Trabzonspor’da ara transfer rotası Fransa. Daha önce 10 milyon euroyu gözden çıkarmışlardı

Trabzonspor ara transferde rotasını Fransa’ya çevirmeye hazırlanıyor. Bordo mavililer, sezon başında kadrosuna katamadığı Gift Orban için yeniden girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Orban transferi sezon başında bonservis pazarlığındaki anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşmemişti.

Lyon’da kadro dışı kalan Orban için bordo mavililerin kiralama seçeneğini de gündeme getirebileceği öğrenildi. Orban’ın kadro dışı kalmasının Trabzonspor için büyük fırsat olduğu belirtiliyor.

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage yaptığı açıklamada, "Profesyonelliğiniz gereken seviyede değilse takımda tekrar yer almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var çünkü benim talep ettiğim bağlılık düzeyine henüz ulaşamadıklarını görüyorum. Öncelikle bu seviyede bir uyum sağlamaları gerekiyor." demiş ve futbolcuları kadro dışı bırakmıştı.

Bu sezon Lyon forması ile 3 maça çıkan Orban 2 gol attı.