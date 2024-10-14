Trabzonspor’da büyük değişim kapıda. Ocak ayını bekliyorlar

Sezon başında 13 transfer yapan Trabzonspor’da çok sayıda oyuncunun beklentilerin altında kalması ibrenin yeniden transfere kaydı. Teknik Direktör Şenol Güneş, ihtiyaçları belirlerken scout ekibi de bu ihtiyaçlar doğrultusunda doğru oyuncuları bulmak için çalışıyor.

Taka gazetesinde yer alan habere göre, bordo mavililerde 5 oyuncu ile yolların ayılması beklenirken transferde ağırlıklı olarak yabancı oyuncuların alınması bekleniyor.

Takımın sezon sonu kontratları sona erecek oyuncuları arasında, özellikle Bardhi ve Orsic öne çıkıyor. Bu iki oyuncunun beklentilerin altında kalan performansları, kulübün planları açısından önemli bir etken. Aynı zamanda sol bek Barisic’in de son dönemdeki oyunuyla birlikte, kadroda yer bulma ihtimalinin zayıfladığı belirtiliyor.

Denswil’in de sözleşmesinin bitiyor olması, onun geleceği hakkında belirsizlik yaratıyor. Ukraynalı genç stoper Batagov’un ise, performansına bağlı olarak kiralanması gündeme gelebilir. Bu durum, takımın savunma hattında daha fazla esneklik sağlamak amacıyla değerlendiriliyor. Şenol Güneş, özellikle milli ara sonrasındaki dört maçlık periyotta oyuncuların bireysel performanslarına dikkat ederek, yolcu listesini netleştirecek.

Bu süreç sadece yabancı oyuncularla sınırlı değil. Yerli oyuncuların da kendi kaderlerini belirleme fırsatı olacak. Devre arası transfer döneminin Trabzonspor için büyük bir operasyon olacağı öngörülüyor.

Mevcut kadroda gidecek ve gelecek oyuncuların belirlenmesi, sezonun ikinci yarısının yanı sıra gelecek sezonun planlaması açısından da kritik bir öneme sahip. Bu süreçte, oyuncu scout ekibi ve teknik heyetin iş birliğiyle, takımın gelecekteki yapısına yön verecek hamleler yapılması bekleniyor.