6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek

Trabzonspor, yeni teknik direktör konusunda ilk adımını atıyor.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 16:55
Takip Et

Trabzonspor'da ibre Sergen Yalçın'dan yana

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
+
Aa
-

Abdullah Avcı'nın görevi bırakması sonrası, sezon sonuna kadar Orhan Ak'ı göreve getiren bordo-mavililerde Ak da Türkiye Kupası'ndaki MKE Ankaragücü maçının ardından görevini bırakmıştı.
Ankaragücü karşılaşmasının ardından toplanan yönetimde ortak fikir olarak Sergen Yalçın ismi çıktı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Yalçın ile bu akşam bir görüşme yapacak.
Trabzonspor'da, Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük'ün hocası Andrea Pirlo ve Kayserispor'u yöneten Çağdaş Atan'ın isimleri görevleri sürdüğü için geri planda tutuluyor.
22 günde 4 Süper Lig maçına çıkacak olan Karadeniz ekibinde yeni teknik direktör konusunun kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor. (DHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
2
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
3
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
4
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
5
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
6
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
7
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Taciz sanığına 'saygın tutum' indirimi! 14 yaşındaki çocuğa korkunç tehdit
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿Profesör açıkladı. Kanser ölümleri bu tarihe kadar milyonlara çıkabilir
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
﻿ÇAYKUR'dan üreticilere 379 milyon liralık destekleme ödemesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.