﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü bu akşam belli oluyor. Doğan, Sergen Yalçın'la görüşecek

Abdullah Avcı'nın görevi bırakması sonrası, sezon sonuna kadar Orhan Ak'ı göreve getiren bordo-mavililerde Ak da Türkiye Kupası'ndaki MKE Ankaragücü maçının ardından görevini bırakmıştı.

Ankaragücü karşılaşmasının ardından toplanan yönetimde ortak fikir olarak Sergen Yalçın ismi çıktı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Yalçın ile bu akşam bir görüşme yapacak.

Trabzonspor'da, Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük'ün hocası Andrea Pirlo ve Kayserispor'u yöneten Çağdaş Atan'ın isimleri görevleri sürdüğü için geri planda tutuluyor.

22 günde 4 Süper Lig maçına çıkacak olan Karadeniz ekibinde yeni teknik direktör konusunun kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor. (DHA)