Türkiye Kupası finali için tribünler belirlendi. Beşiktaş havalara uçtu

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Ankaragücü’nü eleyen Beşiktaş ve Karagümrük’ü geçen Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak dev final öncesi tribün dağılımları için kura çekimi yapıldı.

Riva’da yapılan kura çekimi sonucunda Beşiktaş doğu ve kuzey tribünlerini Trabzonspor ise batı ve güney tribünlerini aldı.

Yapılan kura çekimi sonrası Beşiktaş taraftarı havalara uçtu. Beşiktaş taraftarlarının hak kazandığı doğu tribünü 27.146 kişilik kapasitesi bulunurken Trabzonspor’un aldığı batı tribününün kapasitesi 25.552 kişilik.

Ayrıca Beşiktaş’ın hak kazandığı kuzey tribünü 11.262 koltuk barındırırıken Trabzonspor’un hak kazandığı güney tribünü 11.215 koltuğa sahip.

Kura çekiminin ardından sosyal medyada yorum yapan Beşiktaşlı taraftarlar daha fazla kapasiteye sahip kısımları aldıkları için mutluluklarını dile getirdi.

Ayrıca doğu tribünü kameraların çektiği kısım olması nedeniyle Beşiktaş taraftarının şovlarının gözükecek olması siyah-beyazlıları daha da fazla sevinmesine sebep oldu