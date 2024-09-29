Trabzon'da tartışmalı gol

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.
Papara Park'ta oynanan mücadelede ikinci yarının hemen başında tartışmalı bir gol geldi.
Karşılaşmanın 54. dakikasında Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda Konyaspor savunması topu uzaklaştırsada ceza sahası sağ çaprazına giden topu iyi takip eden Malheiro topu kafa ile tekrar ceza sahasına gönderdi.
Ceza sahası içinde topla buluşan Simon Banza fileleri havalandırdı.
Golün ardından ofsayt şüphesiyle uzun bir VAR incelemesi gelsede hakem Halil Umut Meler orta noktayı gösterdi.
Trabzonspor maçta 3-1 önde.