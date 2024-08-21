Trabzonspor’da Nwakaeme depremi

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Nwakaeme’nin antrenman sırasında ağrı hissettiğini ve yapılan muayene ile MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edildiğini belirtti.

"ST. GALLEN MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTIR"

Beşir, “Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, St. Gallen maç kadrosundan çıkarılmıştır” dedi.

Nwakaeme’nin tedavi sürecinin ne kadar süreceği konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi. Trabzonspor, önemli oyuncusunun yokluğunda St. Gallen karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.