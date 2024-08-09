Trabzonspor'dan 110 milyon euro'luk dev anlaşma

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan 110 milyon euro'luk dev anlaşma

Trabzonspor, kendisine ait olan Kartal Arazisini 4 Milyar TL (110m euro) bedelle 30 yıllığına bir başka şirkete devrettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Trabzonspor dev anlaşmaya imzayı attı.

Kartal Arazisi için KAP açıklaması geldi.

4 MİLYAR TL'LİK ANLAŞMA
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim Kurulumuzun bugün tarihli (09.08.2024) toplantısında alınan karar gereği;
Trabzonspor Kulübü'ne ait olan, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Aşağı Mahalle Çayırlar Mevkii adresindeki, 12.452,09m2 yüzölçümlü 10164 ada ve 64 parsel numaralı, 707,00m2 yüzölçümlü 10164 ada ve 42 parsel numaralı taşınmazlar üzerindeki, 30 yıllık "Daimi ve Müstakil Üst Hakkı" nın, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmasının 08.08.2024 tarihli raporu ile tespit edilen 4.061.813.000.-TL ile Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş. gayrimenkul değerleme firmasının 08.08.2024 tarihli raporu ile tespit edilen 3.924.705.000.-TL lik değerleme tutarlarının ortalaması olan 3.993.259.000.-TL bedelle Trabzonspor Kulübü'nden devralınmasına karar verilmiştir.
İlgili değerleme raporları gün içerisinde KAP'da ayrıca açıklanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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