Trabzonspor'dan KAP açıklaması. Transfer resmen duyuruldu

Trabzonspor'da ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.

Şimdi de Rayyan Baniya'nın transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyuruldu. 25 yaşındaki savunmacının İtalyan ekibi Palermo'ya kiralandığı açıklandı.

Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya’nın, Palermo FC’ye satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Rayyan Baniya transferinin mali detayları da ortaya çıktı. Trabzonspor'un kiralama bedeli olarak 500 bin Euro alacağı, Baniya'nın satın alma opsiyonunun da 3.4 milyon Euro olduğu öğrenildi.

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