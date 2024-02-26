Trabzonspor'u havalara uçurdu. Dönüşü muhteşem oldu

Trabzonspor; Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi, çıkışını sürdürdü. Galibiyeti getiren isim; son haftaların formda ismi Trezeguet idi. Arfika Kupası'ndan döndükten sonra fırtına gibi esen Mısırlı futbolcu, Bordo-Mavili ekibe hayat veriyor.
Şu anda 46 puanla 3. sırada bulunan Karadeniz ekibi, Trezeguet'nin gol attığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
Ligde toplam 7 gole ulaşan Mısırlı yıldızın skor ürettiği karşılaşmalarda Trabzonspor tam 16 puan elde etti.
Trezeguet; Sivasspor'a (3-3) 1, Gaziantep FK'ya (3-1) 2, İstanbulspor'a (3-0 hükmen) 1, Hatayspor (2-0) ve Pendikspor'a (2-0) 1'er, son olarak Adana Demirspor'a (1-0) da 1 gol attı.
Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmasının ardından 10 numarayı alan Trezeguet, bu formayla ligde çıktığı son 3 karşılaşmada rakip fileleri havalandırdı.