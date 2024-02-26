Trabzonspor'u havalara uçurdu. Dönüşü muhteşem oldu

Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'u havalara uçurdu. Dönüşü muhteşem oldu
Afrika Kupası'ndan döndükten sonra muhteşem bir performans sergileyen Trezeguet'nin Trabzonspor'a kattığı çok önemli bir özellik ortaya çıktı.

Trabzonspor; Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi, çıkışını sürdürdü. Galibiyeti getiren isim; son haftaların formda ismi Trezeguet idi. Arfika Kupası'ndan döndükten sonra fırtına gibi esen Mısırlı futbolcu, Bordo-Mavili ekibe hayat veriyor.

Şu anda 46 puanla 3. sırada bulunan Karadeniz ekibi, Trezeguet'nin gol attığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Ligde toplam 7 gole ulaşan Mısırlı yıldızın skor ürettiği karşılaşmalarda Trabzonspor tam 16 puan elde etti.

Trezeguet; Sivasspor'a (3-3) 1, Gaziantep FK'ya (3-1) 2, İstanbulspor'a (3-0 hükmen) 1, Hatayspor (2-0) ve Pendikspor'a (2-0) 1'er, son olarak Adana Demirspor'a (1-0) da 1 gol attı.

Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmasının ardından 10 numarayı alan Trezeguet, bu formayla ligde çıktığı son 3 karşılaşmada rakip fileleri havalandırdı.

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