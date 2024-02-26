River Plate Boca Juniors derbisi nefes kesti. 85 bin kişilik stattaki atmosferi görenlerin ağzı açık kaldı

Arjantin Premier Ligi'nin 7. haftası dev bir derbiye ev sahipliği yaptı.

Dünyanın sayılı derbileri arasında bulunan adına "Superclasico" adı verilen karşılaşmada; River Plate sahasında Boca Juniors'u konuk etti.

85 bin kişilik Monumental Stadı'nda oynanan dev derbi 1-1 sona erdi.

River Plate 49. dakikada Pablo Solari ile öne geçti, Boca Juniors 70. dakikada Cristian Medina ie cevap verdi.

İlk etabı oynanan ligde; River Plate 13 puanla A Grubu'nda liderliğe yükselirken, Boca Juniors 10 puanla B Grubu'nun 7. sırasında yer aldı.

Monumental Stadı'ndaki maçta ev sahibi ekibin taraftarları muhteşem bir atmosfer oluşturdu.

85 bin kişilik koro bir dakika olsun susmadı, ortaya harika görüntüler çıktı.