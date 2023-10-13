Trabzonspor'un eski yıldızına soruşturma şoku

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Daniel Sturridge için ABD polisi harekete geçti.

Trabzonspor'un eski yıldızına soruşturma şoku

Editör: Barış Atakan

Liverpool'da yıldızı parladıktan sonra 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen İngiliz eski futbolcu Daniel Sturridge için Los Angeles mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarıldı.

Daily Mail'in haberine göre; Emrin çıkarılma nedeni 2019 yılına dayanıyor.

O dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve köpeği kaybolan Daniel Sturridge, köpeğini bulana 30 bin Dolar ödül verileceğini açıkladı.

Fakat köpeği bulunmasına rağmen İngiliz yıldız, ödemeyi yapmadı.

Sturridge'in köpeğini bulan Foster Washinghton kart bilgilerini eski milli futbolcuya vermesine rağmen ödemeyi alamayınca Los Angeles mahkemesine başvurdu.

Mahkemeye çıkmayan Sturridge için tutuklama emri çıkartıldı ve 30 Kasım için yeni duruşma ayarlandı.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk Ekonomi
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Uyku haplarını çöpe atacaksınız. Uykuya hasret kalanlara müjde Sağlık
Uyku haplarını çöpe atacaksınız. Uykuya hasret kalanlara müjde
Ünlü oyuncu sevgilisiyle görüntülendi. “Aşka vaktim yok” demişti Magazin
Ünlü oyuncu sevgilisiyle görüntülendi. “Aşka vaktim yok” demişti
Raşit Çetiner'in sesini taklit ederek annesini dolandırdılar Spor
Raşit Çetiner'in sesini taklit ederek annesini dolandırdılar
Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gündem
Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Artık bu ürünlerde katkı maddesi olmayacak. Bakanlık resmen yasakladı Gündem
Artık bu ürünlerde katkı maddesi olmayacak. Bakanlık resmen yasakladı
Türkiye ve İtalya EURO 2032 için stadyumlarını bildirdi. Beşiktaş'ın stadı ile ilgili flaş detay Spor
Türkiye ve İtalya EURO 2032 için stadyumlarını bildirdi. Beşiktaş'ın stadı ile ilgili flaş detay