Trabzonspor yeni başkanıyla ilk maçına çıkıyor

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar ve Trezeguet ile Bahia Kulübüne transferinin tamamlanması için kentten ayrılan Vitor Hugo, Yukatel Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Adana Demirspor ile yapılan ilk maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Orhan Ak ile iyi başlangıcını Yukatel Kayserispor karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Trabzonspor, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu döneminde de ilk resmi karşılaşmasını oynayacak. (AA)