Trabzonspor'un transferdeki hedefi ortaya çıktı. Çalım ustası geliyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Belçika’dan gelen son haberlere göre Saint-Truiden takımının 25 yaşındaki Moritanyalı sol kanat oyuncusu Aboubakary Koita’ya Bordo-Mavili ekibin ilgi duyduğu söyleniyor.

Belçika Ligi’nde bu sezon 27 maçta 13 gol atıp, 2 asist yaparak göz dolduran Koita, ligin en etkili oyuncularından biri olarak anılıyor.

Kolay adam geçme özelliğiyle ön plana çıkan, dripling konusunda oldukça yetenekli olan Koita, 171 denemede 86 başarılı dripling yaparak ve 41 önemli pas vererek takımına değer katıyor.

“Aboubakary Koita opte pour la Mauritanie - Coupe d’Afrique des nations” başlığı altında da Koita’nın ulusal takım tercihini yaptığı ve Mauritanie için oynayacağı belirtiliyor.

Bordo-Mavili takımın, eski yıldızı Nwakaeme ile yeniden anlaşma yolunda olduğu yönünde haberler olsa da, asıl odak noktasının Belçika’da parlayan yıldız Koita olduğu ifade ediliyor.

Koita’nın piyasa değeri 5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Trabzonspor’un, Koita gibi parlak bir geleceğe sahip oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu konuşulmakta.