Trabzon’un yeni buluşma noktası Starbucks

Türkiye’deki 20 yıllık yolculuğunu farklı lokasyonlardaki mağaza açılışlarıyla devam ettiren Starbucks, Trabzon’daki yeni adresi ile mağaza sayısına bir yenisini daha ekliyor.

Trabzon’da uzun süredir beklenen kahve markası, misafirlerinin damak zevkine hitap edecek geniş içecek, yiyecek menüsü ve birbirinden farklı tasarımlara sahip kupa, termos koleksiyonlarını yeni şubesiyle birlikte Trabzonluların beğenisine sunuyor.

Marka, açılışa özel üç gün boyunca 1 içecek alan misafirlerine 1 içecek hediyesinin yanı sıra, üç gün boyunca Trabzonspor’un renkleriyle uyumlu termosu 1.199TL yerine 599TL’den satışa sunacak. Yeni lokasyonunda yeni misafirleriyle buluşan kahve markası Starbucks Mobil Uygulaması’nı ilk defa indiren ve 200 TL tutarında ilk bakiye yüklemesini yapan misafirlerini de 15 yıldız yani 1 Tall boy içecek hediyesiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Trabzona özel Starbucks, 2 Nisan’dan itibaren Forum Trabzon AVM’deki yeni mağazasında kahve severlerin yeni buluşma noktalarından biri olarak misafirlerini ağırlamaya başladı.

Starbucks Hakkında

Hikayemiz 1971'de başladı. O zamanlar, Seattle'ın Pike Place Market'inde tek bir mağazada kavrulmuş ve öğütülmüş kahve, çay ve baharatların perakende satışını yapıyorduk. Bugün, her gün 80'den fazla pazarda milyonlarca misafirle bağlantı kurma ayrıcalığına sahibiz.

Türkiye'de ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölgesinde, Starbucks mağazaları Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Alshaya Grubu tarafından işletilmektedir. Sadece Türkiye'de 8000'den fazla partner (çalışan) istihdam ediyoruz.

Her gün, iki şeyi umarak işe gidiyoruz: Arkadaşlarımızla harika kahve paylaşmak ve dünyayı biraz daha iyi hale getirmeye yardımcı olmak. Bu ilk Starbucks 1971'de açıldığında böyleydi ve bugün de aynı.Türkiye'de 2003'ten beri aynı harika kahve deneyimini paylaşıyoruz.

Starbucks'ın misyon beyanı, sadece kağıt üzerindeki sözlerden daha fazlasıdır - işin her gün nasıl yapıldığını yönlendiren bir felsefedir. Misyonumuz, "Her fincanla, her konuşmayla, her toplulukla - insan bağlantısının sınırsız olasılıklarını besliyoruz.”

Alshaya Grup Hakkında

Dünyanın önde gelen franchise marka operatörlerinden Kuveyt merkezli Alshaya Group, Grubun önde gelen uluslararası markaların Türkiye'deki işletme hakları çerçevesinde mağazacılık faaliyetleri yürütmek amacıyla 2003 yılında Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başlamıştır. Bugün grup, Türkiye'de dünya çapında bilinen uluslararası markaların bir portföyünü temsil etmekte olup,Moda, Yiyecek, Sağlık ve Güzellik gibi segmentlerde perakende franchise operasyonlarını yönetmektedir. Alshaya Grubu'nun Türkiye’deki franchise portföyü: Bath and Body Works, Pinkberry, Shake Shack, Starbucks, The Body Shop ve Victoria's Secret gibi markaları içermektedir.