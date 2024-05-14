Trafik akışını engelleyen sürücülere ceza yağdı

Kaynak: İHA
Trafik akışını engelleyen sürücülere ceza yağdı
İstanbul’un Avcılar ilçesinde trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde yan yola girip geri geri çıkarak transit yolu kullanan sürücülere ceza yağdı.

Avcılar D100 Güney Denizköşkler yan yolda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, 2 sürücü yan yoldan transit yola geri geri gelerek trafiğin olağan akışın engel oldu.

Başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan anların sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimlik bilgileri belirlenen M.U., T.Y.A. ve T.Ş. isimli sürücüleri yakalayarak gözaltına aldı.

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Şahıslara yönelik, "yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel oluşturmak" suçu kapsamında bin 506’şar TL olmak üzere toplamda 4 bin 518 TL idari para cezası verildi.

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