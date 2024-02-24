Trafik kazasında anne oğul hayatını kaybetti. Mezarlık ziyaretinden dönüyorlardı

Polatlı'ya bağlı Karahamzalı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Abdullah Can A. idaresindeki 16 TB 664 plakalı otomobil ile Şahin Çelik yönetimindeki 06 PUE 51 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu savrulan araç bariyerle saplanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, Şahin Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, anne Elif Çelik ise kaldırıldığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan küçük kızın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.