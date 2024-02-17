Trafik kazasında arabadan fırlayan kadın elektrik direğinde asılı kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Trafik kazasında arabadan fırlayan kadın elektrik direğinde asılı kaldı
ABD’de genç kız geçirdiği trafik kazasında arabadan dışarı fırlayarak elektrik direğine asılı kaldı.

ABD’de 19 yaşındaki genç kız Kennedy Littledike korkunç bir trafik kazası geçirdi. Kaza sırasında 16 yaşında olan Kennedy Littledike iki arkadaşıyla beraber yolculuk ediyordu. Araba yoldan çıkınca kaza yaptılar.

Emniyet kemeri takılı olmayan Kennedy Littledike kaza sırasında araçtan fırladı. Dışarı fırlayan genç kız elektrik direğinde asılı kaldı. Hava olduğunu fark eden Kennedy ile birlikte iki arkadaşı da kaza sırasında araçtan fırlayarak ağır yaralandı.

Littledike kazadan sonra 21 kez ameliyat oldu. Maalesef genç kız bir ayağını kaybetti.

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Kennedy Littledike kazayı anlatırken, "Arabadan fırladığımda kolum koptu. Sırtıma doğru sarkıyordu. Daha sonra uyluk kemiğimin telin üzerinde koparak yüzümün önünde asılı kaldığını gördüm. Bacağımdaki ana atardamar elektrik hattı yüzünden koptu ve elektrik çarpmasıyla kolumdaki ana atardamar yandı.

Kanımda boğulduğumu hatırlıyorum çünkü kan bacağımdan, kolumdan ve burnumdan akıyordu. Sürekli akan kanı siliyordum çünkü kelimenin tam anlamıyla beni boğuyordu" şeklinde konuştu.

Bu kaza hem sosyal medyada gündem oldu hem de dünya basınında yer aldı.

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