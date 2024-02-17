Para cezalarına 'güncelleme' geliyor. Ödenecek cezalar da değerlendi

AKP'nin '8.Yargı Paketi' adını verdiği 'Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Grup Başkanvekili Özlem Zengin tarafından TBMM'ye sunuldu.

43 MADDELİK TEKLİF

Teklifin geçici madde ile beraber 43 maddeden oluştuğunu belirterek Özlem Zengin amaçlarının yargı hizmetlerinin daha etkin olarak sağlanmasına çalıştıklarını söyledi. Kişiye özel yargı hizmetlerinde farklılaşan uygulamalar olduğunu belirten Zengin, kolaylık sağlamaya gayret ettiklerini söyledi. Düzenlemenin asıl öneminin burada olduğunu ifade eden AKP Grup Başkanvekili, yargılamaya dair başvuru sürelerinde son derece karmaşık bir yapılanma olduğunu kaydetti.

CEZALARA CEZA GİBİ ZAM GELİYOR

Ceza yaptırımlarının etkinliğini artırmak amacıyla adli para cezalarında sınırları yükselttiklerini kaydeden Zengin alt ve üst sınırları yeniden belirliyerek, 1 günlük adli para cezasının alt sınırı 20 TL'den 100 TL'ye, üst sınırı ise 100 TL'den 500 TL'ye çıkaracaklarını ifade etti. Zengin ön ödeme miktarı hesaplanırken 1 günün karşılığı olarak 30 TL'den 100 TL'ye çıkarılacağını kaydetti. Uygulama ise 1 Haziran 2024 tarihinden geçerli olacak.

Kendisine bir ceza yaptırımı uygulanan kişiye, otomatik olarak vasi atanması usulünden vazgeçildiğini ifade eden Zengin, kesinleşmiş hapis cezası amacıyla ceza infazı hükümlünün kısıtlaması kişinin mal varlığının işinin veya mal varlığının korunması kriterine bağlanarak vesayetin takdir yetkisi verileceğini söyledi.

ZENGİN'DEN AYM AÇIKLAMASI

Zengin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türk Ceza Kanun'nun 220'nci ve 314'üncü maddelerinde bir düzenleme yapıyoruz. Bu düzenlemeyle Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal gerekçelerini de dikkate almak suretiyle örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemeyi müstakil bir suç haline getirmiş oluyoruz ve cezasını da aynı şekilde belirlemiş oluyoruz. Daha evvel AYM, bu konuda daha net bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade etmişti"