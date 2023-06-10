Trafik kazasında yaralanan kız çocuğunu güneşten korumak için seferber oldular

Kağıthane'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada, bir kız çocuğu ve 4 kişi yaralandı. Ambulans gelene kadar yaralı çocuğu güneşten korumak için araç güneşliği kullanıldı.

Trafik kazasında yaralanan kız çocuğunu güneşten korumak için seferber oldular

DHA’nın haberine göre, Cendere Caddesi Ayazağa yönünde ilerleyen 2 otomobil saat 10:30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak sürüklendi. Kazada, takla atan otomobilde bulunan 5 yaşlarındaki kız çocuğu yaralanırken, anne ve babası yara almadan kurtuldu.

Diğer otomobildeki 4 kişide kazada hafif yaralandı. Otomobilde sıkışan çocuk çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Kız çocuğu, ambulans gelene kadar güneşten etkilenmesin diye otomobil güneşliği ile korundu. Kazaya karışan diğer otomobildeki 4 yaralı ve takla atan otomobildeki kız çocuğu sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.648453b4470a9b1fec0c21fa.jpg648453b4470a9b1fec0c21fc.jpg648453b4470a9b1fec0c21fe.jpg648453b4470a9b336087912e.jpg648453c5470a9b1fec0c2200.jpg

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