Trafik kazasında yaralanmıştı. Hastanede vefat etti

Kaynak: İHA
Trafik kazasında yaralanmıştı. Hastanede vefat etti

Erzincan'da 4 gün önce otomobille, motosikletin çarpışması sonucu yaralanan genç adam, hastanede hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsünün 4 günlük yaşam mücadelesi vermesinin ardından hayatını kaybettiği kaza, 4 gün önce gece saatlerinde Erzincan merkez Arslanlı Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 24 EE 147 plakalı otomobil ile Kadir Albayrak idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsü kaza mahalline sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede 4 gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Kadir Albayrak hayatını kaybetti.

Albayrak'ın cenazesi bugün Camii Kebirden son yolculuğuna uğurlanacak.

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