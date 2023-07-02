Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı

Bayramda memleketine ya da tatile gidenler gittiğine gideceğine pişman olarak geri dönmeye başladı. Ülkenin her yerinden trafik manzaraları gelmeye başladı.
Editör: Özge Ceren ÇİMEN
Kurban tatilinin dönüş yolculuğu başladı.
Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk devam ederken Anadolu illerinden yola çıkanlar, otoyolun Düzce geçişinde İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden oldu.
Gümüşova gişelerinden İstanbul istikametine doğru oluşan yoğunluk nedeniyle Gümüşova rampalarında sürücüler araçlarıyla yavaş ilerliyor.
D-100 kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Çoban, Öztürkler ve Olimpiyat kavşaklarında da araç kuyrukları oluştu.
Sürücüler otoyolun Sakarya geçişi İstanbul istikametinde de akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Ankara yönünde daha az araç hareketliliği görülürken, bölgede ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadığı belirtiliyor.
TEKİRDAĞ - İSTANBUL KARAYOLU
Tekirdağ-İstanbul karayolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde de yoğunluk yaşanıyor.
Araçlar zaman zaman yoğunluk nedeniyle ağır ağır ilerlemek durumunda kalıyor.
İSTANBUL - İZMİR OTOYOLU
İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde de Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik devam ediyor.
Otoyolun Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde gün içinde başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor.
Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise güzergah üzerinde denetimler gerçekleştiriyor.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Ankara-Samsun D.200 kara yolunda gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Araç trafiğinin daha çok Balışeyh ve Elmadağ ilçeleri arasında olduğu görüldü.
Kırıkkale-Kayseri D.765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi.
Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü.
Tatil öncesinde de trafiğin aksamaması için kavşaklar geçici olarak araçların geçişine kapatmıştı. Trafik yoğunluğun gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.