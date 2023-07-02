Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı

Bayramda memleketine ya da tatile gidenler gittiğine gideceğine pişman olarak geri dönmeye başladı. Ülkenin her yerinden trafik manzaraları gelmeye başladı.

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 1

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 2

Kurban tatilinin dönüş yolculuğu başladı.

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 3

Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk devam ederken Anadolu illerinden yola çıkanlar, otoyolun Düzce geçişinde İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden oldu.

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 4

Gümüşova gişelerinden İstanbul istikametine doğru oluşan yoğunluk nedeniyle Gümüşova rampalarında sürücüler araçlarıyla yavaş ilerliyor.

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 5

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Çoban, Öztürkler ve Olimpiyat kavşaklarında da araç kuyrukları oluştu.

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 6

Sürücüler otoyolun Sakarya geçişi İstanbul istikametinde de akıcı yoğunluğa neden oluyor.

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 7

Ankara yönünde daha az araç hareketliliği görülürken, bölgede ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadığı belirtiliyor.

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 8

TEKİRDAĞ - İSTANBUL KARAYOLU

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 9

Tekirdağ-İstanbul karayolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde de yoğunluk yaşanıyor.

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 10

Araçlar zaman zaman yoğunluk nedeniyle ağır ağır ilerlemek durumunda kalıyor.

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 11

İSTANBUL - İZMİR OTOYOLU

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 12

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde de Yalova ve Bursa geçişlerinde hareketlilik devam ediyor.

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 13

Otoyolun Bursa girişindeki Batı gişeleri ile Bursa Merkez, Gemlik ve Orhangazi geçişlerinde gün içinde başlayan araç yoğunluğu akşam saatlerinde de sürüyor.

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 14

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise güzergah üzerinde denetimler gerçekleştiriyor.

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 15

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 16

Ankara-Samsun D.200 kara yolunda gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 17

Araç trafiğinin daha çok Balışeyh ve Elmadağ ilçeleri arasında olduğu görüldü.

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 18

Kırıkkale-Kayseri D.765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi.

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 19

Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü.

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Trafik kilitlendi. Tatil dönüşü manzara yine aynı 20

Tatil öncesinde de trafiğin aksamaması için kavşaklar geçici olarak araçların geçişine kapatmıştı. Trafik yoğunluğun gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.

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