Trafik magandalarına ceza

Niğde Valiliği tarafından "Niğde - Bor Yolu Atatürk Bulvarı üzerinde ters yönden gitmek suretiyle trafiği tehlikeye düşüren bir motosiklet sürücüsüne; KTK’nın 46/2-H (Tek Yönlü Karayollarında Araçların Ters İstikamette Sürülmesi) maddesinden 6 Bin 439 TL, Adliye Binası yanı Buse Sokak üzerinde drift atarak çevreyi rahatsız eden bir araç sürücüsüne ise KTK’nın 67/1-d maddesinden 32 bin 233 TL para cezası uygulandı" şeklinde bir açıklama yapıldı.

Ayrıca valilikten yapılan açıklamada da sürücüler uyarıldı. Trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılan sürücülere hız limitleri, alkollü araç kullanılmaması gerektiği konusunda da hatırlatmalar yapıldı.