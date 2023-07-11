Trafik magandasına hayatının dersini verdiler

Sosyal medyada yayılan trafik magandası videosu gündem oldu.

Trafik magandasına hayatının dersini verdiler

Nerede olduğu belirtilmeyen videoda, bir trafik magandasının tali yol üzerinden, seyir halindeki tırın önüne gelişi güzel bir şekilde girince, ana yoldaki sürücüler magandaya hayatının dersini verdi. Sürücülerin bir anda magandayı sağ şeride girmeye mecbur bırakması ile kaçacak yeri kalmayan maganda, aracını durdurmak zorunda kaldı.

Tır şoförü ve birkaç sürücünün dışarı çıkması ile birlikte araçta hareketsiz kalan magandanın şaşkınlıkla kaplanan yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

Araç kamerası ile an be an kaydedilen video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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