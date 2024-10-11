Trafik terörü bir aileye yok etti

Kaynak: İHA
Trafik terörü bir aileye yok etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir bebek ağır yaralandı.

Korkunç kaza Çorlu Ağır Bakım Işıkları mevkisinde gece saatlerinde yaşandı. F.A. (37) yönetimindeki 41 VV 964 plakalı otomobil, Çetin Karakuş (60) idaresindeki 39 DK 850 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Karakuş'un kullandığı araç hurdaya döndü.

Kazada, Çetin Karakuş, aynı araçta bulunan Çiğdem Karakuş (53) ve Çisem Meriç (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan bir bebek ise ağır yaralandı.

aw306090-01.jpg

Yaralı bebek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Buradaki tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilen bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan diğer araç sürücüsü F.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

Son Haberler
TIR'ını devirdi üzüntüsü yürek parçaladı
TIR'ını devirdi üzüntüsü yürek parçaladı
Lübnan’dan 351 yolcu daha ülkemize geldi
Lübnan’dan 351 yolcu daha ülkemize geldi
Trabzonspor’da ara transfer rotası Fransa. Daha önce 10 milyon euroyu gözden çıkarmışlardı
Trabzonspor’da ara transfer rotası Fransa. Daha önce 10 milyon euroyu gözden çıkarmışlardı
Almanya Başbakanı Türkiye'ye gelecek
Almanya Başbakanı Türkiye'ye gelecek
Sahte temizlik ürünü baskını
Sahte temizlik ürünü baskını