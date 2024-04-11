Trafikte akılalmaz kavga. Ali Yerlikaya’yı çağır istiyorsan

Kaynak: İHA
Trafikte akılalmaz kavga. Ali Yerlikaya’yı çağır istiyorsan
İstanbul Başakşehir’de yaşanan kavga esnasında şahıslardan birisi polis olduğunu iddia etti. Kavgada taraflardan biri “Seni akşam evinden aldıracağım” diyerek karşı tarafı tehdit etti. Polis olduğunu iddia eden şahsı video kaydına aldı.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi yolunda aracıyla seyir halinde ilerleyen bir sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiyi fark edemedi ve son anda durdu.

Yaya sürücüye yönelik küfürler ettikten sonra ikili arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında bir kişi polis olduğunu iddia edip aracın fotoğraflarını çekmeye başlayarak, “Seni akşam evinden aldıracağım” diyerek tehdit etti.

POLİS OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kendisine yönelik tehditler üzerine sürücü, polis olduğunu iddia eden şahsın tehditlerini ve yaşananları cep telefonuyla kaydetmek istedi.

Sürücünün, “Bu şahıs polis kimliğinin altında beni tehdit ediyor. Baksana yüzünü göstersene bak, bak! Polismiş, çakal bu kimliğin arkasına saklanan çakal! Küfür ediyor bir de bak! Ne oldu lan, çağır hadi ekibi Ali Yerlikaya’yı çağır istiyorsan!” sözleri üzerine sinirlenen şahıs, önce telefona, sonrasında ise sürücüye saldırdı.

Olay cep telefonu kamerasına anbean yansırken, saldırgan şahsın polis olmadığı, taraflarında birbirlerinden şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

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