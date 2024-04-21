Trafikte aracın önüne düştü. Şehrin göbeğinde 'yok artık' dedirten görüntü

Kaynak: İHA
Trafikte aracın önüne düştü. Şehrin göbeğinde 'yok artık' dedirten görüntü
Bursa’da hareket halindeki hafif ticari aracın önüne şahin kondu. Herkesi hayrete düşüren o anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bursa Merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu üzerinde hareket halinde olan Orçun Turan’ın kullandığı hafif ticari aracın ön camına bir şahin kondu. Bunun üzerine Turan, aniden frene bastı. Olayın şokuyla, kuşa yardım etmek için onu eline almak isteyen Turan, o anları an be an cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Aracından inen Turan, şahini ön camdan almak istediğinde kuş gökyüzüne doğru uçmaya başladı. Bu trajikomik olay, kameraya saniye saniye yansırken, trafiğin durmuş olması olası bir faciayı engelledi.

aw186919-01.jpg“NEYSE Kİ TRAFİK YAVAŞ AKIYORDU”

Yaşadığı olayı aktaran Orçun Turan, “Arkadaşımla seyir halindeyken bir anda ön cama yırtıcı bir kuş çarptı. Kanatlarını açınca, benim görüş açımı kapattı. Neyse ki trafik yavaş akıyordu. Sonra yırtıcı kuş ön camdan tırmanmaya çalıştı.” ifadelerini kullandı.

O esnada, kuşu video kaydına aldığını anlatan Turan, “Kuşun yaralı olduğunu düşündüğüm için de önce elime almak istedim ama kuş bir anda kanatlanıp uçtu. İyi ki elime almamışım, muhtemelen parmağımı ciddi şekilde yaralardı” ifadelerini kaydetti.

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