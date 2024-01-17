Trafikte erkekler arasında erkeklik tartışması: Erkek misin çekince erkek mi oldun?

İstanbul Mecidiyeköy’de yol verme tartışmasında, iddiaya göre bir sürücü diğerini dövmekle tehdit edince ortalık karıştı.

ERKEK MİSİN TARTIŞMASI

Tehdit edildiği iddia edilen sürücü, kamera kaydına başlayınca tartışma seyir değiştirdi. Şahıslar arasında yaşanan “erkek misin sen” tartışması bir süre devam etti.

Sürücünün iddiasına göre, cep telefonu kamerasının çıkmasıyla tehditler savuran sürücü bir anda vazgeçti.

Yaşananları kaydeden sürücü, “Tehdit ediyordun. Erkek misin?" sözleriyle diğer sürücüye bağırdı. Kayda alınan sürücü ise “Telefonla çekince erkek mi oldun?” sözleriyle karşılık verdi.

Bir süre sonra küfür eden sürücü camı kapatırken, diğeri ise kayıt almaya devam etti. "Dünyanın en güzel erkeği sensin" diye sürücü, karşısındaki tahrik etmeye devam etti.

Ancak; camını kapatan sürücü karşılık vermedi.

Yaşanan ilginç tartışma, sosyal medyada da gündem oldu.