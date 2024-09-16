Trafikte makas attığı anları sosyal medya hesabında paylaştı

Kaynak: İHA
Trafikte makas attığı anları sosyal medya hesabında paylaştı

Ankara'da bir şahıs, trafiğin yoğun olduğu caddelerde hız yaparak makas attığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Ankara'da bir sürücü, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde otomobiliyle hız yaparak makas attığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Sürücü ile araç içerisindeki bir kadının o anlardaki tavırları ise tepki çekti.

Ankara'da bir kişi, lüks aracı ile şehrin en işlek yollarından olan İnönü Bulvarı ve Mevlana Bulvarı'nda makas atarak ilerlediği anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Otomobille hızla ilerledikleri anlarda defalarca kaza tehlikesi atlatan sürücü ile araç içerisindeki bir kadının, o anları eğlenceli bir şekilde anlatması ise tepki topladı.

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