Trafikte tartıştığı sürücüye 'MİT’çiyim' diyerek kimlik gösterdi 'Benimle uğraşmanın yatarı ne kadar biliyor musun' diye tehdit etti

Ankara’nın Dikmen ilçesinde trafikte yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu. Karşı yönden gelen bir aracı sıkıştırdığı öğrenilen sürücü, yolun ortasındaki tartışmada önce cop göstererek kendisinin “MİT’çi” olduğunu iddia ederek kimlik gösterdi.

Diğer araç sürücüsü ise “Sen beni tehdit mi ediyorsun” dedikten sonra kendisinin MİT’çi olduğunu iddia eden kişi “İnsene aşağı. Benimle uğraşmak kaç yıldan başlar biliyor musun?” şeklinde konuştu.

Diğer araçtaki sürücü de “Benim kaynanam, kayınpederim MİT’çi. Neyden başlıyor? Senin plakan ne?” şeklinde yanıt verdi. Yanıtı alan sürücü hızla uzaklaşırken tartışma sona erdi.

“Ankara trafik radar” adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.