Trafikte yol verme kavgası! Boyu yetmeyince arabanın üzerine çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trafikte yol verme kavgası! Boyu yetmeyince arabanın üzerine çıktı

Zeytinburnu’nda trafikte seyreden hafif ticari aracın şoförü ile TIR sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma sırasında şoförler bir birine küfür etti. Hafif ticari aracın şoförü, TIR'ın camına yetişmek için aracının üzerine çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Zeytinburnu'nda hafif ticari aracın şoförü ile TIR sürücüsü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada hafif ticari aracın şoförü, TIR'ın camına yetişmek için aracının üzerine çıktı. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı

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Olay, dün öğle saatlerinde Ambarlar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 GC 4579 plakalı hafif ticari aracın şoförü ile 34 HR 5247 plakalı TIR'ın şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma sırasında şoförler bir birine küfür etti. Hafif ticari aracın şoförü, TIR'ın camına yetişmek için aracının üzerine çıktı. Bir süre sonra yatışan kavgada taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ticari sürücüsünün aracının üstüne çıkıp TIR'ın camına tekme atıp saldırdığı, o esnada küfür ettiği görülüyor. (DHA)

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