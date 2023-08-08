Trafo patladı. Fabrika 1 gün tatil edildi

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Soku Mahallesi'nde faaliyet gösteren Arçelik Pişirici Cihazlar İşletmesi’nin bahçesinde bulunan trafoda akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bölgede panik yaşandı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 2 saat süren çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Yaşanan patlama sonrasında Yukarı Soku Mahallesi'nin ve fabrikanın elektrikleri kesilirken, fabrika salı günü için tatil ilan edildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.