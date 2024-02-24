Trafodan çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Olay, saat 23:00 civarında Ümraniye Tatlısu Mahallesi Tezcan Caddesi üzerinde 10 katlı apartman dairesinin giriş katında gerçekleşti. Trafodan çıkan dumanlar merdiven boşluğu ve havalandırmadan üst katlara yayıldı. Üst katlarda bulunan vatandaşların ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, giriş katında dumanların yükseldiği daireye müdahale ederek yangını durdurdu. Üst katlarda dumandan etkilenen vatandaşları itfaiye ekipleri megafon ile uyararak aşağıya indirdi. Olayda site sakinleri sokağa çıkarken, 2 site sakini dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde bulunan ambulansta müdahalede bulundu. Olayda can kaybı olmazken, site sakinleri panikleyerek sokağa döküldü.

​​​​​​​



Görgü Tanığı Kartal Koç, "Eve doğru geliyordum Vural Sitesi'nde oturuyorum. Etrafta itfaiye ve ambulans gördüm. İlk önce telaşlandım kavga falan çıktı sandım. Sonra baktım Vural Sitesi'ndeki bloğun trafosu patlamış, dumanlar falan çıkmış. Etraftaki insanlara sorarak öğrendim. İtfaiye ekipleri yardım ediyorlar, şu anda olay hala devam ediyor" dedi.