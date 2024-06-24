Traktör devrildi. 1'i çocuk 4 yaralı

Kazanın olduğu olay yerinden aktarılan bilgilere göre Akçadağ ilçesi Bölüklü Mahallesinde bir traktör devrildi. Merkeze doğru seyir halinde olan bir traktör seyir halindeyken şoför kontrolünden çıkarak yan yatarak devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında traktör içerisinde bulunan 58, 22, 26 ve 7 yaşlarındaki 4 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken olay hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.