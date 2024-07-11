Traktör ile otomobil kazasında iki römork arasında sıkıştı

Kaynak: İHA
Traktör ile otomobil kazasında iki römork arasında sıkıştı

Nevşehir’de traktör ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Gece saatlerinde Hacıbektaş-Nevşehir karayolu Yenice Köyü yakınlarında bir kaza meydana geldi.

Olayda, E. G. yönetimindeki arpa yüklü traktör, tarla yolundan ana yola çıkarken, Kadir Tekin'in kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucunda sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Otomobil sürücüsü Kadir Tekin (22), Hacıbektaş Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sebebiyle Hacıbektaş-Nevşehir karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yerinden araç ve römorkların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza sonrası traktör sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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