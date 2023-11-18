Traktör ile tır çarpıştı

Diyarbakır’da traktör ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı, 1 kişi de öldü.

KAYNAK: İHA
Traktör ile tır çarpıştı

Kaza, sabah saatlerinde Ergani Diyarbakır yolu 40. kilometresinde meydana geldi.

Diyarbakır istikametinden Ergani istikametine seyir halindeki N.İ.’nin kullandığı 33 AIJ 914 plakalı tır, aynı istikamette işe giden Ercan Cennet (45) yönetimindeki 76 AC 305 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır bariyerleri kırıp karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

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TRAKTÖR ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktör şoförü Ercan Cennet’in (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan tır şoförü Nizar İ., 112 Acil Sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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