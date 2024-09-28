Traktör kazasının sonu kötü bitti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edilen bilgiye göre, önceki gün Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Ziyaittin Çürük idaresindeki 02 EE 067 plakalı sepetli motosiklet ile Mürşit Yılmaz idaresindeki 02 AEP 757 plakalı traktör Akpınar Köyü girişinde çarpışmıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Ziyaittin Çürük ile yolcu olarak bulunan Fadime Çürük yaralanmış ve yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fadime Çürük, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.