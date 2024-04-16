Traktördeki çamuru temizlemek isterken gölün ortasında mahsur kaldı

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, traktörü suya batan F.O., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

F.O.'nun, kendisine ait 41 KZ 773 plakalı traktörle tarlasını ilaçladıktan sonra aracı temizlemek üzere gölete girmesi sonucu traktör çamura saplandı ve batmaya başladı.

Traktörün üzerine çıkan F.O., yardım çağırmak için cep telefonuyla jandarmaya ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri, F.O.'yu kurtarmak için harekete geçti. İtfaiye ekipleri, bot kullanarak gölete girerek F.O.'yu kurtardı ve ardından dalgıç yardımıyla batan traktöre halat bağlayarak kurtarma operasyonunu gerçekleştirdi.

Traktör, iş makinesiyle güvenli bir şekilde çıkarıldı.