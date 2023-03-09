Traktöre binen çiftçiler aynı yere akın etti

İHA'nın haberine göre, Bolu'da havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler ürünlerini gübrelemek için mesaiye başladı.

Aylar öncesinden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi'nden gübre almak için ismini yazdıran çiftçilerin gübreleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Mudurnu Şubesi'ne geldi.

50 kiloluk gübre çuvallarının uygun fiyata satılmasından dolayı üreticiler şube önünde traktörleriyle yoğunluk oluşturdu. Oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Yoğunluk sebebiyle 2 TIR dolusu gübre yaklaşık bir saat içinde bitti.

Gürçam köyünde ikamet eden Mustafa Batmaz, "Ekim zamanı geldi. Tarım Kredi Kooperatifi'nden gübre almak için köylüler olarak toplandık. İhtiyacımızı göreceğiz. Ben 30 torba alacağım. Torbası 539 lira" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifi tarafından satılan gübrelerin fiyat olarak uygun olduğunu belirten Necdet Yılmaz, "Biraz daha hesaplı olduğu için buraya geliyoruz. En az 50 kilo gübre atıyoruz iki dönüme. Atmazsak olmaz" diye konuştu.

Gübre almak için sıraya giren çiftçilerden Hikmet Vural, "Eşim yok, köyde tüm işleri ben yapıyorum. Ekiyorum, biçiyorum. Bugün de gübre almaya geldim" dedi.

Delice köyü muhtarı Muzaffer Yalçın ise "Ekim zamanı geldi. Tarım Kredi'den üreticiler gübresini temin ediyor, tarlalarına atıyor" diye konuştu.