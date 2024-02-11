Traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda yaşandı.

İddiaya göre Rıza G. (79) idaresindeki 60 AE 215 plakalı traktör, akaryakıt istasyonundan çıkarak sol şeride geçiş yapmak istedi. Aynı istikamette yol alan Ali S. (20) kontrolündeki 60 DT 746 plakalı Toyota marka otomobil, bu sırada duramayarak traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör ters dönerken, hafif şekilde yaralanan sürücü Rıza G. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası yola traktörden yağ sızarken, yol geçici bir süreyle trafiğe kapatıldı. Vinç yardımıyla traktörün yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Traktör sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.