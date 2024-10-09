Traktörün altında can pazarı Saniyelerle yarıştılar

Kaynak: İHA
Traktörün altında can pazarı Saniyelerle yarıştılar

Osmaniye'de devrilen traktörün altında kalan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye ekibinin müdahalesi ile kurtarıldı. Kurtarma anı ise kameraya yansıdı.

Aktarılan bilgilere göre Kadirli ilçesine bağlı Karakütük köyünde zeytin hasadı yapan Mehmet Paltacı yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi. Sürücü Mehmet Paltacı devrilen traktörün altında kalarak sıkıştı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile traktörün altındaki sürücü Mehmet Paltacı'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

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