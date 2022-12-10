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Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Karaman'da tarladan dönerken kontrolünden çıkan traktörün ters dönmesi sonucu altında kalan çiftçi Şaban Şeker(65)  hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 23:26
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Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
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(DHA) - Kaza, bugün Burhan köyü yakınlarında meydana geldi.

Tarladan dönen Şaban Şeker'in yönetimindeki 70 AU 562 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ters döndü. Sürücü Şeker de traktörün altında kaldı. Kazayı fark eden diğer çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şaban Şeker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şeker'in cansız bedeni traktörün altından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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