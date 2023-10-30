Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bisikletiyle traktörün arkasına tutunan çocuk, altında kalarak hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü teslim olurken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: İHA
Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Akziyaret yolunda elim bir kaza yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilmeyen bisiklet sürücüsü, traktörün arkasında tutunarak ilerledi. Dengesini kaybeden çocuk, traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktör sürücüsü teslim olurken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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