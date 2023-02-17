Trakya'daki camilerde depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

AA'da yer alan haberde, Edirne'de, Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Cami başta olmak üzere kentteki camilerde cuma namazında depremzedeler için dua edildi.

Camilerdeki hutbelerde milletçe büyük bir felaket yaşandığı belirtildi.

Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağı ifade edilen hutbede, "Alicenap milletimiz başta olmak üzere duyarlılık gösteren ülkelerin, depremin ilk anından itibaren maddi manevi imkanlarını seferber etmesi her türlü takdire şayandır. İnanıyoruz ki aynı iman ve ruha sahip olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Rahmet ve mağfiretin bizleri kuşattığı bu kutlu gecede, dualarımız sadece dillerimizde kalmasın." denildi.

Deprem bölgelerinden gelenlere yardımcı olunması da istendi.

Cuma namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaz çıkışı vatandaşlar Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlenen yardım kampanyasına destekte bulundu.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki tüm camilerde afetzedeler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir, Hızırbey Camisi'ndeki vaazında, depremde hayatını kaybeden afetzedelere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Hiçbir milletin, devletin böyle acılar yaşamaması için dua ettiklerini ifade eden Özdemir, afetin yaralarının da el birliği ile sarılacağına inandığını kaydetti.

Cuma hutbesi ve namazın ardından camilerde saf tutan vatandaşlar, hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Tekirdağ da Rüstempaşa Camisi olmak üzere kentteki camilerde gıyabi cenaze namazı eda edildi.