Trakya'dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

Kırklareli'nde, Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyası kapsamında deprem bölgesindeki besiciler için 22 ton hayvan yemi gönderildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde, kentteki üreticilerden toplanan kesif yemler, tıra yüklenerek Hatay'a gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaşanan depremin ardından bölgedeki üreticilerin büyük zarar gördüğünü anımsattı.

Devletin, üreticilerin, birliklerin hızla organize olarak bölgedeki vatandaşlara yardım ulaştırmaya çalıştıklarını aktaran Aksoy, kentten bugüne kadar 7 tır ile yaklaşık 140 ton hayvan yemi gönderdiklerini söyledi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci de depremin herkesin yüreğini dağladığını, herkeste büyük yaralar açtığını belirtti.

Bölgede sadece insanların değil, hayvanların da olumsuz etkilendiğini anlatan Dermenci, "Bütün hayvanlar, yetiştiricilerimiz de bu konuda çok mağdur oldular. Biz de Türkiye'nin en batısından üreticilerimizden topladığımız yardımlarla deprem bölgesindeki yetiştiricilerimizin bir nebze yaralarına derman olmak için çalışıyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah." dedi.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral ise Kırklareli halkı olarak depremzede vatandaşlara ne gerekiyorsa her türlü yardımı yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

AYNİ VE NAKDİ YARDIMLAR TOPLANTI

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde depremzedeler için ayni ve nakdi yardımlar toplanıp, kan bağışları kabul edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kampanyaya Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ve vatandaşlar katıldı.

Depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaçları için kullanılmak üzere 93 bin 599 lira nakdi yardım toplanırken, vatandaşlar giyim, ev eşyası, gıda ve temizlik malzemelerini de kurulan stantlara getirerek kampanyaya destek verdi.

Türk Kızılaya ise 77 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

DEPREMZEDELERE KUMBARALARINI BAĞIŞLADI

Ahmetbey beldesinde 9 yaşındaki Nazlıcan Diyar ile 4 yaşındaki Güney Salcı da kampanyaya destek verenler arasında yer aldı.

Nazlıcan depremzedeler için kitap, oyuncak ve kumbarasını, Güney Salcı da oyuncaklarını bağışladı.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, belde halkının bir kez daha dayanışmanın gücünü gösterdiğini belirtti.

En kıymetli bağışları her zaman olduğu gibi çocukların yaptığını dile getiren Altıntaş, "Kumbaralarını, harçlıklarını, kitap ve oyuncaklarını tertemiz duygularıyla getiren kocaman yürekli çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ’dan da deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce deprem bölgesindeki besiciler için 160 ton yem ve 120 ton saman gönderildi, veteriner hekim ve teknik personel olmak üzere 18 kişi görevlendirildi.

Süleymanpaşa'da kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan giyim teknolojileri kursunda kadınlar depremzedeler için kıyafet üretiyor. 60 gönüllü kadının diktiği kışlık kıyafet, eşofman, atkı-bere, patik, battaniye gibi tekstil ürünleri, AFAD aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırılacak.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA OYUNCAK GÖNDERİLDİ

Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesinde depremzede çocuklar için "Kalbiniz hep çocuk kalsın" sloganıyla oyuncak bağışı kampanyası başlatıldı.

Toplanan oyuncaklar AFAD aracılığıyla depremzede çocuklara gönderildi.

Ella Anaokulu Müdürü Deniz Temel, depremzede çocuklara birbirinden güzel oyuncaklar hediye ederek, minik kalpleri sevindirmeyi istediklerini belirtti.