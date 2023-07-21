Trans birey, kadınlar tarafından öldüresiye dövüldü

Brezilya’da trans birey, erkekler tuvaleti yerine kadınlar tuvaletine girince tuvaletteki kadınlar tarafından dövülerek dışarıya atıldı. Video kaydına alınan o görüntüler paylaşılınca sosyal medyanın gündemine oturdu.
LGBT ÜYELERİ HAREKETE GEÇTİ
Videonun paylaşılmasıyla lgbt üyeleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Olayı İnsanlık suçu olarak gördüklerini açıklayan lgbt üyeleri, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
BUNA BENZER OLAYLAR ÜLKEMİZDE DE TARTIŞMA YARATMIŞTI
Daha önce ülkemizde’de trans bireyler, kadınlar tuvaletinden fotoğraflar paylaşıp tartışma yaratmışlardı. Türkiye’deki kadınlar durumu hoş karşılamamış, tepki göstermişlerdi. Video sonrası ülkemizde bu konu tekrar tartışma yarattı.