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OHAL'i sebep gösteren TFF, FIFA'ya başvurdu: Resmen ertelendi

Deprem nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu FIFA transferin uzatılması için başvurdu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 00:06
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Transfer dönemi 18 Şubat'a uzadı

OHAL'i sebep gösteren TFF, FIFA'ya başvurdu: Resmen ertelendi
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TFF, yapılan başvuruların ardından transfer döneminin 18 Şubat'a kadar ertelendiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Federasyonumuz tarafından 06 Şubat 2023 tarihinde FIFA'ya yapılan resmi başvurumuz bugün itibarıyla onaylanarak, 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 18 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştır."
OHAL SEBEP GÖSTERİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu, transfer döneminin ertelenmesi ile ilgili FIFA'ya yapılan başvuruyu şu sözlerle duyurmuştu:
"FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında belirlenmişti.
Ancak, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir."

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Semih
9.02.2023 00:14
Başka.yerde.oynatilir.ilerde.  
 
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