Transferden en çok kâr ve zarar eden takımlar ortaya çıktı

Yeniçağ Özel / SERKAN TALAN

Futbolda yaz transfer dönemi yine hareketli geçiyor. Bugün kapanacak transfer döneminde kulüpler kadrolarını güçlendirmek için kasalarından milyonlarca euro para harcadı. Öte yandan bazı kulüpler de bu döneminde kasalarını oyuncu satarak doldurdu.

Ortaya çıkan verilere göre son 10 yıllık dönemde transferde en çok kâr eden kulüplerde başı Portekiz ekipleri çekiyor. Yıllardır Avrupa’nın büyük kulüplerine yıldız oyuncular gönderen Portekiz takımları 10 yıllık dönemde en çok kâr elde eden takımlarda üst sıralarda yer alıyor. En çok kâr eden 5 takım arasında ayrıca Hollanda’nın dev takımı Ajax ve Avusturya ekibi RB Salzburg da yer alıyor.

Listenin zirvesinde yer alan Benfica, son 10 yılda transfer harcamalarında 714 milyon euro kâr etti. Bu durum Portekiz ekibinin satışlardan büyük gelirler sağladığını ortaya koydu. Portekiz ekibinin son yılda yaptığı en yüksek bedelli transferlerde zirveyi Joao Felix gördü. Felix, 2019-2020 sezonu başında 127 milyon euro bedelle Atletico Madrid’e gitti. Öte yandan Benfica’nın yüksek bonservis bedeli elde ettiği transferler arasında 121 milyon euro ile Enzo Fernandes, ve 85 milyon Euro ile Darwin Nunez de yer aldı.

Transferden en çok kâr eden kulüpler arasında ikinci sırada ise Ajax yer aldı. Hollanda futbolunun son 15 yılda dünya yıldızı oyuncular çıkaramadığı yönünde eleştiriler yer alsa da Ajax, son 10 yılda transferden 459 milyon euro kâr elde etti. Hollanda ekibinin bu dönemde en yüksek bedelle sattığı oyuncu 95 milyon euro ile Antony oldu. Brezilyalı oyuncunun gittiği takım Manchester United oldu.

Son 10 yılda transferde en çok kâr eden takımlar arasında 413 milyon euro ile RB Salzburg, 366 milyon euro ile Sporting ve 346 milyon euro ile Porto yer aldı.

ZARAR EDENLERDE PREMİER LİG KULÜPLERİ ZİRVEDE

Transferde son 10 yılda zarar eden kulüpler arasında Premier Lig’in dev takımları başı çekti. Ortaya çıkan zarar kulüp başına milyar euroyu bulurken, tranferde büyük harcama yapan söz konusu takımların kayda değer bir başarı elde edememeleri ise dikkat çekti.

Transferde zarar eden kulüplerin zirvesinde bulunan ekip kimseyi şaşırtmadı. Manchester United’ın transfer harcamalarından zararı son 10 yılda 1 milyar 218 milyon euro oldu. Sir Alex Ferguson’ın emekli olması sonrası eski parlak günlerini mumla arayan İngiliz ekibi bu dönemde transferden büyük zarar elde etmesiyle birlikte aldığı oyuncuların büyük bir çoğunluğundan da beklediği verimi alamadı. İngiliz devinin bu dönemde yaptığı en yüksek bedelli transfer 105 milyon euro ile Poul Pogba oldu. Fransız oyuncuyu 95 milyon euro ile Antony ve 87 milyon euro ile Harry Magiure izledi.

100 MİLYONLARCA EURO HARCADILAR

Listenin ikinci sırasında ise 1 milyar 40 milyon euro ile Chelsea yer aldı. Özellikle son 2 sezonda yaptığı çok sayıda transfer yapan Londra ekibinin kadrosunda 8 tane kaleci bulunuyor. Kulübün el değiştirmesi sonrası genç oyunculara yönelen Chelsea’nin son 10 yıldaki en yüksek bedelli transferi 121 milyon euro ele Enzo Fernandes oldu. Arjantinli oyuncuyu 116 milyon euro ile Caicedo ve 113 milyon euro ile Romelu Lukaku oldu. Belçikalı oyuncu daha önce de birkaç defa Londra ekibine gelse de beklentilerin altında kaldığı için gitmişti. Tecrübeli oyuncu son olarak Napoli’ye transfer oldu.

Daha önce kadrosuna Messi, Neymar, Ibrahimovic gibi yıldızları katan PSG, transferden en çok zarar eden üçüncü takım oldu. Fransız ekibinin zarar 1 milyar 16 milyon euro oldu. PSG, Neymar’a 222 milyon euro, Mbappe’ye ise 185 milyon euro bonservis verdi.

Öte yandan Arsenal’in son 10 yılda transferden ettiği zarar 832 milyon euroyu bulurken Manchester City ise 687 milyon euro zarar etti.