Transferi olay olmuştu. Fenerbahçe geldiği gibi gönderiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Transferi olay olmuştu. Fenerbahçe geldiği gibi gönderiyor

Fenerbahçe Beko Luka Samanic ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Hem Euroleague hem de Basketbol Süper Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe son olarak NBA ekibi Utah Jazz forması giyen Hırvat uzun Luka Samanic ile 1 yıllık anlaşma sağlamış ve imzayı attırmıştı

Yağız Sabuncuoğlu’nun sosyal medya paylaşımına göre, sarı-lacivertliler Luka Samanić ile yolları ayırmayı planlıyor.

Samanič ile yolları ayırmak için masaya oturacak olan Fenerbahçe yıldız basketbolcunun yerini Khem Birch ile doldurmak istiyor.

luka1.webp

Son Haberler
Narin'le ilgili paylaşımda bulunan 498 bin 713 hesabın bot olduğu tespit edildi
Narin'le ilgili paylaşımda bulunan 498 bin 713 hesabın bot olduğu tespit edildi
CHP'den Galip Ensarioğlu'na Narin çağrısı: Bildiklerini hemen açıkla
CHP'den Galip Ensarioğlu'na Narin çağrısı: Bildiklerini hemen açıkla
Okul döneminde influenzaya karşı aşı uyarısı
Okul döneminde influenzaya karşı aşı uyarısı
Otomobil içinden 8 kaçak göçmen çıktı
Otomobil içinden 8 kaçak göçmen çıktı
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 207 gözaltı
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 207 gözaltı