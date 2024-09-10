Transferi olay olmuştu. Fenerbahçe geldiği gibi gönderiyor

Hem Euroleague hem de Basketbol Süper Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe son olarak NBA ekibi Utah Jazz forması giyen Hırvat uzun Luka Samanic ile 1 yıllık anlaşma sağlamış ve imzayı attırmıştı

Yağız Sabuncuoğlu’nun sosyal medya paylaşımına göre, sarı-lacivertliler Luka Samanić ile yolları ayırmayı planlıyor.

Samanič ile yolları ayırmak için masaya oturacak olan Fenerbahçe yıldız basketbolcunun yerini Khem Birch ile doldurmak istiyor.