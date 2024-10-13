Travis Kelce kimdir?

Travis Michael Kelce, 5 Ekim 1989'da Westlake, Ohio'da doğmuş Amerikan futbolcusu ve Kansas City Chiefs’in önde gelen tight end pozisyonundaki oyuncusudur. Amerikan Futbol Ligi’nde (NFL) büyük başarılara imza atan Kelce, sahadaki performansı, hızı ve oyun zekasıyla dikkat çeker. Kelce, yalnızca NFL’in en yetenekli oyuncularından biri olmakla kalmayıp, aynı zamanda spor dünyasında da bir ikon haline gelmiştir.

EĞİTİM VE KARİYER BAŞLANGICI

Travis Kelce, liseyi Cleveland Heights High School’da okudu. Burada Amerikan futbolu, basketbol ve beyzbol gibi birçok sporda aktif olarak yer aldı. Üniversite kariyerine ise Cincinnati Üniversitesi’nde başladı. Cincinnati Bearcats takımında oynadığı dönemde yeteneğini gösteren Kelce, özellikle hücumda oldukça etkili performans sergiledi. Kolej futbolu kariyerinde toplam 1.016 yard ve 8 touchdown kaydetti, bu da onun NFL’de büyük bir yıldız olacağını gösteren ilk işaretlerdi.

2013 NFL Draft'ında Kansas City Chiefs tarafından 3. turda seçildi. Bu, Kelce'nin profesyonel futbol kariyerinin başlangıcı oldu. İlk birkaç sezonunda sakatlıklarla boğuşsa da, kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

KANSAS CİTY CHİEFS’TE YÜKSELİŞİ

Kelce'nin kariyerindeki asıl çıkışı, Chiefs'te geçirdiği ilk yılların ardından 2016 sezonunda başladı. Bu sezonda 1.125 yard ve 4 touchdown ile tamamladı ve NFL’in en iyi tight endlerinden biri olarak adından söz ettirdi. Travis Kelce, 2016’dan 2022’ye kadar 7 sezon boyunca 1.000 yardın üzerine çıkmayı başardı ve bu alanda bir rekora imza attı.

Kelce, Kansas City Chiefs’in hücumunun vazgeçilmez bir parçası olmasının yanı sıra, Patrick Mahomes ile kurduğu etkili uyum sayesinde takımın en önemli silahlarından biri haline geldi. Özellikle 2019 sezonunda Chiefs, 50 yıl aradan sonra Super Bowl’a yükseldi ve Kelce'nin bu başarıdaki katkısı büyüktü. Super Bowl LIV’de San Francisco 49ers’a karşı galip gelerek şampiyon oldular. Travis Kelce, bu maçta 6 pas yakalayarak 43 yard kazandı ve takımına büyük katkı sağladı.

2020 sezonunda da Kelce kariyerinin zirvesine ulaştı. 105 pas yakalama ile 1.416 yard kazandı ve 11 touchdown yaptı. Bu performansı, onu NFL tarihinde bir sezonda en fazla yard kazanan tight end yaptı. Aynı sezon Chiefs, bir kez daha Super Bowl’a çıktı ancak Tampa Bay Buccaneers’a karşı mağlup oldu.

OYUN TARZI VE BAŞARILARI

Travis Kelce, boyu, güçlü fiziği ve inanılmaz atletik yetenekleri ile sahada rakip savunmalar için ciddi bir tehdit oluşturur. Kendine özgü oyun tarzı, mükemmel pas yakalama yeteneği ve hücum gücü ile dikkat çeker. 1.96 metre boyunda ve 118 kilogram ağırlığında olan Kelce, hız ve güç dengesini mükemmel bir şekilde kullanarak, özellikle kritik anlarda takımının ihtiyaç duyduğu oyunları yapabilen bir oyuncudur.

Kelce, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve sayısız kez Pro Bowl seçildi. Ayrıca, NFL tarihinde 1.000 yard barajını 7 sezonda aşan ilk tight end olma unvanını elinde bulunduruyor. Travis Kelce'nin, bu başarısı onu NFL tarihindeki en iyi tight endlerden biri haline getirdi.

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SAHA DIŞINDAKİ ETKİSİ VE KİŞİSEL YAŞAMI

Sahadaki başarısının yanı sıra Travis Kelce, saha dışında da oldukça popüler bir figürdür. 2016 yılında, kendi adını taşıyan bir reality TV şovu olan "Catching Kelce" ile televizyon dünyasına adım attı. Bu şov, Kelce’nin hayatını ve ilişkilerini ele alırken, onun eğlenceli ve samimi kişiliğini izleyicilere tanıttı.

Kardeşi Jason Kelce, Philadelphia Eagles’ta oynayan bir diğer başarılı NFL oyuncusudur. İki kardeş, 2023 yılında Super Bowl LVII’de karşı karşıya gelerek tarihe geçtiler. Bu, Super Bowl tarihinde iki kardeşin rakip takımlarda mücadele ettiği ilk maçtı.

Kelce, sosyal sorumluluk projelerine de aktif olarak katılmaktadır. 2020 yılında kurduğu "Eighty-Seven and Running" adlı vakıf ile dezavantajlı gençlere eğitim ve spor alanında fırsatlar yaratmayı hedeflemektedir.

Travis Kelce, sadece Amerikan futbolunun en iyi oyuncularından biri olarak değil, aynı zamanda bir lider ve ikon olarak da tanınmaktadır. Kansas City Chiefs ile elde ettiği başarılar, NFL tarihine damga vuran performansları ve saha dışındaki etkisiyle uzun yıllar boyunca adından söz ettirecek bir figür olmayı başarmıştır.

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