Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 1

Düzenleme: Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 1

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor’u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Li̇g'de 14. hafta perdesi Antalya'da açıldı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan zevkli 90 dakikayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

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Mücadelenin 40. dakikasında Onvo Antalyaspor, Kaluzinski'nin pasıyla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Safuri'nin golüyle 1-0 öne geçti.

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Bu gole Net Global Sivasspor'un cevabı gecikmedi ve 43. dakikada Pritchard'ın kullandığı köşe vuruşuna hareketlenen Koita'nın kale önünden röveşata vuruşunda, top ağlarla buluştu. Mücadelenin 66. dakikasında ceza sahası içine yapılan ortaya kafayla çok iyi yükselen Veysel Sarı'nın vuruşunda top direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-1.

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Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 2-1 Onvo Antalyaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla üst üstte ikinci galibiyetini alan Onvo Antalyaspor puanını 17'e çıkartırken, Net Global Sivasspor 18 puanda kaldı.

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